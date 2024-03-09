البطولة الألمانية : فوز عريض لبايرن ميونيخ على ماينز 8 - 1

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أمطر بايرن ميونيخ شباك منافسه ماينز بثمانية اهداف لواحد، في اللقاء الذي أقيم بملعب أليانز أرينا اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من البطولة الألمانية لكرة القدم.



وسجل أهداف البايرن هاري كين في الدقائق (13 و 45 و 70 ) وليون غوريتسكا في الدقيقتين (20 و 90 ) ، وتوماس مولر في الدقيقة 47، وجمال موسيالا بالدقيقة 61، وسيرجي غنابري في الدقيقة 66، بينما سجل هدف ماينز الوحيد ناديم أميري في الدقيقة 31.

وبهذه النتيجة، رفع البايرن رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ماينز عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.