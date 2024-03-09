منوبة: تكريم 35 حرفيا وحرفية مشاركين في تظاهرة "اكسبو طالان "

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احتضن قطب تنمية الزربية والنسيج اليدوي الدندان من ولاية منوبة ، اليوم السبت، موكب تكريم 31 حرفية و4 حرفيين من 08 ولايات ، كانوا قدموا مختلف المنسوجات اليدوية التي حولها 17 مصمما وفنانا تشكيليا الى ابتكارات، عرضت بمعرض "حرفنّ" المبرمج ضمن تظاهرة "اكسبو طالان 2023" التي انطلقت منذ نوفمبر المنقضي.

وتم خلال الموكب، تثمين دور الحرفيات والحرفيين المشاركين، الى جانب المصممين والفنانين التشكيليين في الابتكارات والتصاميم المستحدثة لمنسوجات يدوية مستوحاة من التراث الوطني، ومساهمتهم القيمة في التظاهرة التي نظّمها المركز الفني للإبتكار والتجـديد في الزربية والحياكة والديوان الوطني للصناعات التقليدية تحت إشراف وزارة السياحة وبالتعاون مع مؤسسة "طلان تونس".

واكد مدير مركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة زياد الزاوي لصحفية "وات" ، ان فريق الحرفيين التونسيين والمصممين والفنانين التشكيليين من تونس ومن دول مختلفـة على غرار الجزائر والمغرب وفنلندا والسينغال ومالي وزمبابوي وإيران وفرنسا وإيطاليا، اثثوا المعرض الثري والمتنوعة، بمجموعة من التصاميم التقليدية بنظرة متجددة وتصور فني مستحدث من اجل ترويج ودفع الصناعات التقليدية خاصة على المستوى الدولي، ومزيد التعريف بالحرف التونسية وبإبداعات الحرفيين والحرفيات في كامل ربوع تونس.

وأشار الى نجاح التظاهرة بمساهمتها في تسويق التصاميم المبتكرة للمنسوجات اليدوية المستوحاة من التراث الوطني، وضمان اشعاعها وتوسيع آفاق رواجها على الصعيدين الوطني والدولي بعد وضعها على بوابة الصناعات التقليدية الرقمية، و فتح المعرض مجانا للعموم كامل أيام الأسبوع، فضلا عن تحقيق أهدافها الرامية الى تامين الدعم والتمكين الاقتصادي للحرفيات المشتغلات في القطاع، وخاصة الاختصاصات المهددة بالاندثار، وتنمية مهاراتهن بجمعهن مع المصممين والفنانين التشكيليين، منهم 11 من بلدان اجنبية لهم اهتمام بتونس وبثقافتها وحضارتها وصناعاتها التقليدية.



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من جهتهم، أعرب الحرفيات والحرفيون المشاركون في التظاهرة استحسانهم للبادرة التي تعد الأولى من نوعها والاكبر، بتسليطها الضوء على ابتكارات ومنسوجات أناملهم وإبداعاتهم في النسيج، ومساهمتها في إعطاء قيمة اكبر للحرفي التونسي المغمور وخاصة في الولايات الداخلية ، وتثمين الموروث الحضاري في النسيج اليدوي وفتح افاق اكبر له.

يشار الى ان التظاهرة تتواصل الى تاريخ 20 مارس الجاري، ويتواصل فتح اجنحة المعرض الثلاثة على ذمة الزوار، من أجل الاطلاع على الابتكارات في النسيج اليدوي.







