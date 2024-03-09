الرابطة 2 (الجولة 18): نتائج مباريات الدفعة الأولى

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في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الاولى
السبت 9 مارس
المجموعة الاولى
السبت 9 مارس
ملعب العمران
شبيبة العمران - القلعة الرياضية 4 - 0
الاحد 10 مارس
ملعب اريانة
جمعية اريانة - نادي حمام الانف
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - سبورتينغ بن عروس
ملعب رادس
النجم الرادسي - جندوبة الرياضية
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - امل حمام سوسة
ملعب القيروان
شبيبة القيروان - هلال مساكن
الترتيب
المجموعة الأولى
الفريق ن ل
1- جندوبة الرياضية 36 16
2- شبيبة العمران 35 16
3- نادي حمام الأنف 31 16
4- النادي القربي 28 16
5- أمل حمام سوسة 22 16
-- شبيبة القيروان 22 15
7- جمعية اريانة 20 15
8- النجم الرادسي 19 16
9- مرجان طبرقة 17 16
10- هلال مساكن 16 16
11- مستقبل وادي الليل 13 15
12- القلعة الرياضية 10 17
13- سبورتينغ بن عروس 9 16
المجموعة الثانية
السبت 9 مارس
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - امل الرقبة 2 - 0
ملعب المهدية
مكارم المهدية - اولمبيك مدنين 2 - 1
ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة - الملعب القابسي 2 - 2
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل الرجيش 0 - 0
ملعب قابس
مستقبل قابس - نسر جلمة 2 - 0
ملعب جرجيس
ترجي جرجيس - هلال الشابة 4 - 1
الترتيب
المجموعة الثانية
الفريق ن ل
1- الترجي الجرجيسي 38 16
2- مستقبل قابس 37 16
3- هلال الشابة 29 17
- الملعب القابسي 29 17
5-سبورتينغ المكنين 25 17
6-أمل جربة 22 16
7- مكارم المهدية 20 16
8-أمل الرقبة 18 17
- محيط قرقنة 18 16
- أولمبيك سيدي بوزيد 18 17
11- نسر جلمة 15 17
12- أولمبيك مدنين 13 17
13- مستقبل الرجيش 10 17
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