الرابطة 2 (الجولة 18): نتائج مباريات الدفعة الأولى

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في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:



المجموعة الاولى

السبت 9 مارس



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ملعب العمران

شبيبة العمران - القلعة الرياضية 4 - 0



الاحد 10 مارس

ملعب اريانة

جمعية اريانة - نادي حمام الانف

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - سبورتينغ بن عروس

ملعب رادس

النجم الرادسي - جندوبة الرياضية

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - امل حمام سوسة

ملعب القيروان

شبيبة القيروان - هلال مساكن



الترتيب

المجموعة الأولى

الفريق ن ل

1- جندوبة الرياضية 36 16

2- شبيبة العمران 35 16

3- نادي حمام الأنف 31 16

4- النادي القربي 28 16

5- أمل حمام سوسة 22 16

-- شبيبة القيروان 22 15

7- جمعية اريانة 20 15

8- النجم الرادسي 19 16

9- مرجان طبرقة 17 16

10- هلال مساكن 16 16

11- مستقبل وادي الليل 13 15

12- القلعة الرياضية 10 17

13- سبورتينغ بن عروس 9 16



المجموعة الثانية

السبت 9 مارس

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - امل الرقبة 2 - 0

ملعب المهدية

مكارم المهدية - اولمبيك مدنين 2 - 1

ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي محيط قرقنة - الملعب القابسي 2 - 2

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل الرجيش 0 - 0

ملعب قابس

مستقبل قابس - نسر جلمة 2 - 0

ملعب جرجيس

ترجي جرجيس - هلال الشابة 4 - 1



الترتيب

المجموعة الثانية

الفريق ن ل

1- الترجي الجرجيسي 38 16

2- مستقبل قابس 37 16

3- هلال الشابة 29 17

- الملعب القابسي 29 17

5-سبورتينغ المكنين 25 17

6-أمل جربة 22 16

7- مكارم المهدية 20 16

8-أمل الرقبة 18 17

- محيط قرقنة 18 16

- أولمبيك سيدي بوزيد 18 17

11- نسر جلمة 15 17

12- أولمبيك مدنين 13 17

13- مستقبل الرجيش 10 17

