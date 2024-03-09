وحدة انتاج جديد لمجموعة "ماباد" الفرنسية بصدد التركيز بجهة فوشانة

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قالت وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي ان المجموعة الفرنسية المختصة في بيع الادوات المدرسية والمكتبية MAPED بصدد تركيز وحدة انتاج جديدة في المنطقة الصناعية بفوشانة من ولاية بن عروس.



وأفادت الوكالة، وفق بلاغ أصدرته، السبت، أنّ المؤسسة تهدف إلى بعث 250 موطن شغل في غضون ثلاث سنوات و1700 موطن شغل في غضون عشر سنوات بإستثمارات جملية في حدود 500 ألف أورو.





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وفي إطار متابعة تركيز الوحدة الجديدة استقبل مدير عام وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي، جلال طبيب، أمس، الجمعة، المدير التقني (تونس) ومدير البحوث والتطوير (الصين) للمجموعة الفرنسية.



وشرح الطبيب خلال هذا اللقاء خصوصية مناخ الأعمال في تونس، الذّي اتاح للعديد من المؤسسات الأجنبية تعزيز إستثماراتها خلال السنوات الأخيرة في عديد المجالات، خاصّة، قطاع البلاستيك. واستعرض دور وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي في مجال النصح والتأطير والمساندة.



وشركة MAPED هي مؤسسة عائلية تمّ تأسيسها منذ سنة 1947 مختصة في مجال الأدوات المدرسية (كتابة وتلوين) والمواد المكتبية والألعاب بالإضافة إلى عبوات وجبات محمولة.



وتعد الشركة المنتصبة في 120 بلدا، 17 فرعا، وتتوزع وحدات انتاجها بين كل من الصين والهند والمكسيك.