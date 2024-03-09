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تونس وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي يحتاجان الى العمل سويا لتنفيذ برامج الانتقال الطاقي - مسؤولون

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Publié le Samedi 09 Mars 2024 - 07:57 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيلين ميرود، ضرورة العمل المشترك لتنفيذ برامج الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية في تونس.

وشددت المسؤولتان خلال لقاء جمعها بمقر وزارة الصناعة، الجمعة بتونس، على أهمية النهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة والحد من التغيرات المناخية.

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وبحث اللقاء المساندة الفنية التي يقدمها البرنامج، للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، لدعم مشروع الإنارة المقتصدة للطاقة في مجال السكن وإنتاج "الغاز العضوي "والتخفيض من مصاريف الاستهلاك الطاقي للتدفئة والتكييف.

وتطرقت شيبوب وميرود، ايضا، الى برامج مرافقة المؤسسات الصناعية في تونس وتشجيعها على ضرورة للانخراط في مبادرة التخفيض من انبعاث الكربون الى جانب سبل التعاون لمكافحة الهشاشة الطاقية بالنسبة للفئات الضعيفة.

وقد استعرض الجانبان، بالمناسبة، التعاون بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في ما يتعلق بالملامح الكبرى للاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 وخارطة الطريق لتنفيذها، وفق المصدر ذاته


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