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التوقيت الإداري خلال شهر رمضان 2024

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Publié le Vendredi 08 Mars 2024 - 14:10 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الجمعة بأن توقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، سيكون خلال شهر رمضان المعظّم لسنة 2024 الموافق لــسنة 1445 هجري على النحو التالي:

- من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال

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- يوم الجمعة : من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال





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