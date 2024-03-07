سليانة: متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات ومكافحة داء الكلب

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انعقدت، اليوم الخميس، بمقر ولاية سليانة، جلسة عمل خصصت في جزئها الأول لمتابعة الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات بعنوان سنة 2024 وللحد من انعكاسات التقلبات المناخية المحتملة وتداعياتها، وفي جزئها الثاني لمكافحة داء الكلب والحدّ من ظاهرة انتشار الكلاب السائبة.

وأكد والي سليانة، وليد العباسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على ضرورة ضبط جملة من التدخلات من قبل البلديات بالاشتراك مع بقية الأطراف بهدف تكثيف النشاط الرقابي لردع السلوكيات اللابيئية، فضلا عن ضبط برنامج واضح لمقاومة الحشرات خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان البلديات المكلفين بمقاومة الحشرات، إلى جانب تنظيم حملات مشتركة بين البلديات، مع الحرص على جهر الأودية والتدخل في المناطق السوداء والنقاط الزرقاء.

وفي ما يتعلق بمقاومة ظاهرة انتشار داء الكلب، كشف العباسي أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة سجلت 22 حالة في أواخر سنة 2023 (لدى الحيوان) و5 حالات (لدى الإنسان) منذ بداية سنة 2024 مما يستوجب تضافر الجهود للقضاء على جميع البؤر وتكثيف حملات قنص للكلاب السائبة.



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وأكّد، في نفس السياق، أنّه تمّ تفعيل اللجان المحلية وتوفير الموارد البشرية والمعدات اللازمة للقيام بحملات تلقيح دورية و حملات توعوية وتحسيسية.

يذكر أن الجلسة حضرها كافة الكتاب العامين للبلديات والمعتمدون وعدد من الهياكل المتدخلة.