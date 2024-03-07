رابطة ابطال اوروبا: النرويجي هالاند يعادل رقم سيرجيو اغويرو برصيد 41 هدفا

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عادل نجم مانشستر سيتي, النرويجي إيرلينغ هالاند, رقم أسطورة النادي, سيرجيو أغويرو, في رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم, بوصوله إلى الهدف الحادي والاربعين في امجد الكؤوس القارية للاندية.

وحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات, فإن الدولي النرويجي وصل لهدفه الحادي والاربعين وهو إجمالي ما سجله أغويرو على مدار مسيرته حتى الاعتزال.

واحتاج هالاند ل37 مباراة اي أقل من المهاجم الأرجنتيني السابق (79مباراة) لمعادلة سجله التهديفي في "التشامبيونزليغ".

وحقق مانشستر سيتي الفوز على كوبنهاغن الدانماركي بنتيجة (3-1) ليكرر نفس نتيجة مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي ويحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.



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وسجل هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول.