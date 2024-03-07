سيدي بوزيد: تسجيل 332 مخالفة اقتصادية خلال شهر فيفري الماضي

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بلغ عدد المخالفات الاقتصادية التي سجلها أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد خلال شهر فيفري، 332 مخالفة، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سامي المرشاوي.

وبين المرشاوي لصحفي "وات"، انه تم تسخير 110 فرق مراقبة أدت 2299 زيارة ميدانية إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل، وتوزعت المخالفات على قطاعات الخضر والغلال (71 مخالفة) والمواد الغذائية ( 184 مخالفة) والدواجن والبيض (13 مخالفة) والمطاعم والمقاهي (5 مخالفات) والمخابز والمرطبات (5 مخالفات) والأسماك (7 مخالفات) واللحوم (13 مخالفة) والملابس (15 مخالفة).

وتعلقت المخالفات بالبيع بأسعار غير قانونية (27 مخالفة) والزيادة غير قانونية في الأسعار (39 مخالفة) وعدم إشهار الأسعار (149 مخالفة) وغياب الفوترة (57 مخالفة) والميترولوجيا (26 مخالفة) وإخفاء بضاعة (21 مخالفة) والإخلال بتراتيب الدعم (6 مخالفات).

كما تم تسجيل 11 محضر حجز ل640 كغ من السميد الغذائي و8ر03 اطنان من مادة البطاطا و83 قنطارا من الفارينة المدعمة و700 كغ من الفارينة الرفيعة و480 لترا من الحليب نصف دسم 5ر165 قنطارا من مادة السداري.