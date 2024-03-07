ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الاعاقة - تونس ترفع رصيدها الى 25 ميدالية في صدارة الترتيب العام من بينها 12 ذهبية

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واصلت عناصر المنتخب التونسي تالقها في النسخة الثامنة عشرة لملتقى تونس الدولي لالعاب القوى "الجائزة الكبرى" الذي يقام بملعب العاب القوى برادس من 5 الى 7 مارس الجاري بعدما حصدت في اعقاب منافسات اليوم الثاني امس الاربعاء 9 ميداليات (5 ذهبية و1 فضية و3 برونزية).



وارتفعت الحصيلة الاجمالية للمشاركة التونسية الى 25 ميدالية موزعة بين 12 ذهبية و7 فضية و6 برونزية في صدارة الترتيب العام امام الجزائر ب 26 ميدالية (11 ذهبية و11 فضية و4 برونزية) والمغرب ب 16 ميدالية (9 ذهبية و6 فضية و1 برونزية).





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ولحساب اليوم الثاني، عاد المعدن النفيس لكل من بشرى رزوقة في رمي القرص لفئة اف 53 بعد تسجيلها رمية بلغت 10,44 متر ووسيم الصالحي في رمي الصولجان لفئة اف F3 برمية قدرها 34,15 متر وجيهان عزيز في دفع الجلة لفئة اف 46 برقم قدره 11,06 متر ورجاء الجبالي في دفع الجلة لفئة اف 40 بتسجيلها رمية بلغت 8,59 متر ورؤي الجبابلي في سباق 1500 متر لفئة تي 12 اثر قطعه المسافة في زمن 3دق و50ث و71.



ومن جانبها، احرزت نورهان بالحاج سالم الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة لفئة اف 40 بعد تسجيلها رمية بلغت 7,84 متر في حين تحصل على الميداليات البرونزية الثلاثي ريم العبدلي في دفع الجلة لفئة اف 40 برمية 6,85 متر وأمير سلطان في دفع الجلة لفئة اف 11 برمية 11,95 متر ومحمد مالك انغزو في سباق 200 متر لفئة تي 37 بتوقيت 29ق و83.



يذكر ان هذه النسخة من ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى مؤهلة لبطولة العالم في كوبي باليابان من 17 الى 25 ماي المقبل وللالعاب البارلمبية المبرمجة بالعاصمة الفرنسية باريس من 28 اوت الى 8 سبتمبر القادمين.