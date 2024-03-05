المرصد التونسي للمياه تلقى 101 بلاغا متعلقا بصعوبات في توفير مياه الشرب خلال فيفري 2024

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تلقى المرصد التونسي للمياه، خلال شهر فيفري 2024، نحو 101 بلاغا من المواطنين تتصل بوقوع انقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع لمياه الصالحة للشرب على مستوى مختلف المناطق.



وتصدرت الخارطة المتعلقة بالتبليغ عن مشاكل إمدادات المياه، ولاية صفاقس ب18 بلاغا تليها ولاية نابل بنحو 16 بلاغا صادر عن المواطنين وفق بيانات نشرها المرصد الثلاثاء .





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وقام المرصد برصد قرابة 13 تحرك احتجاجي من قبل المواطنين يتصل بصعوبات الحصول على مياه الشرب او وجود مشاكل تتصل بتوفير المياه.



وتاتي هذه البيانات في وقت اكد فيه المدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه عبد الحميد منجّة، انجاز 115 مشروعا في مجال المياه الى وجود 92 مشروعا في مرحلة التنفيذ .



وبين انه في اطار تحسين حوكمة تسيير الأنظمة المائية فقد تم تنفيذ خطة عمل تتضمن رفع 3956 ربط غير شرعي موزّعة على 70 مجمع مائي، والمراقبة المالية لـ 577 مجمع وتسوية ديونها المستحقة.



ولاحظ ان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه استعدادات، في إطار الاعداد لصائفة 2024،تخطط لتنفيذ 73 تدخلا بمختلف الولايات بكلفة جملية تقدر ب49 مليون دينار، وتشمل هذه المشاريع، كهربة وتجهيز 55 بئرا عميقة.



