زغوان: الانطلاق في إجراءات تكوين شركة أهلية جهوية نسائية "مبدعات زيكا" لتثمين المنتوجات المحلية

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مثل إحداث أول شركة أهلية جهوية نسائية "مبدعات زيكا" بولاية زغوان، لتثمين المنتوجات المحلية، محور جلسة عمل انعقدت مساء أمس الاثنين بمقر الولاية بإشراف والي الجهة محمد العش وحضور عدد من المساهِمات في هذه الشركة وممثلي المصالح الإدارية ذات العلاقة

وذكرت المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية بثينة الجلاصي لصحفي "وات" أن إجراءات تأسيس هذه الشركة التي تتكون من مجموعة من النساء من كافة معتمديات الجهة، انطلقت منذ مدة وبلغت مراحلها الأخيرة، ويتمثل نشاطها في تثمين وتطويرالمنتوجات ذات الخصوصية المحلية، وبينت أنه سيتم إحداث 6 وحدات إنتاج بحساب واحدة بكل معتمدية ستعمل على تعزيز أنشطتها المتمثلة خاصة في تقطير النباتات العطرية والطبية وتجفيفها وصناعة "كعك الورقة" وإحياء الأصناف المحلية من الحلويات القديمة والصناعات التقليدية وإنتاج الزيوت والعولة وفق خصوصية كل منطقة.

وأضافت ان الشركة الأهلية الجهوية، التي قدرت قيمة مساهماتها الأولية بحوالي 270 ألف دينار، ستمكن في مرحلة أولى من خلق 50 موطن شغل قار، وستساهم في ودعم دورالمرأة في النهوض بالفئات الهشة وتحسين مستوى عيش العائلات خاصة بالوسط الريفي.