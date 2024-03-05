سليانة: انطلاق تهيئة حيي النور والمنجي سليم خلال الشهر الجاري (كاتب عام بلدية سليانة)

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أكد الكاتب العام لبلدية سليانة المكي الجبال، أن مشروع تهيئة حيي النور والمنجي سليم، سينطلق خلال شهر مارس الجاري، بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب4.8 مليون دينار.

وبين في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المشروع يمتد على طول 7.5 كم، ومن المنتظر أن تدوم أشغاله 452 يوما ، وهو يتمثل في تهيئة الطرقات بالخرسانة وتهذيب جزء من شبكة التطهير وإنجاز جزء لربط قنوات تصريف مياه الأمطار وانارة عمومية باستعمال فوانيس مقتصدة للطاقة وشبكة للتحكم فيها عن بعد.

وأفاد بأنه تم التنسيق مع المتدخلين العموميين، بما في ذلك الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان التطهير، حتى يضبطوا تدخلاتهم المستقبلية تجنبا للجوء الى تكسير الطرقات بعد انتهاء الأشغال.

وشدد الجبال على أهمية هذا المشروع بحيين كبيرين بمدينة سليانة، خاصة وانه من المطالب الملحة للمتساكنين