الرابطة 2 : النتائج والترتيب

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في ما يلي نتائج مقابلات الدفعة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى للجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاثنين :
المجموعة الاولى
الاثنين 4 مارس 2024
المجموعة الاولى
الاثنين 4 مارس 2024
في بن عروس
سبورتينغ بن عروس - شبيبة القيروان 0-0
في حمام الانف
نادي حمام الانف - مرجان طبرقة 2-0
السبت 2 مارس 2024
في مساكن
هلال مساكن - شبيبة العمران 0-1
الأحد 3 مارس 2024
في قربة
النادي القربي - مستقبل وادي الليل 1-0
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - النجم الرادسي 1-1
في جندوبة
جندوبة الرياضية - القلعة الرياضية 2-0
الترتيب
المجموعة الأولى
الفريق ن ل
1- جندوبة الرياضية 36 16
2- شبيبة العمران 32 15
3- نادي حمام الأنف 31 16
4- النادي القربي 28 16
5- أمل حمام سوسة 22 16
-- شبيبة القيروان 22 15
7- جمعية اريانة 20 15
8- النجم الرادسي 19 16
9- مرجان طبرقة 17 16
10- هلال مساكن 16 16
11- مستقبل وادي الليل 13 15
12- القلعة الرياضية 10 16
13- سبورتينغ بن عروس 9 16
السبت 2 مارس 2024
المجموعة الثانية
في الشابة
هلال الشابة - مكارم المهدية 1-0
في قابس
الملعب القابسي - سبورينغ المكنين 2-1
في جربة
امل جربة - مستقبل قابس 2-1
الاحد 3 مارس 2024
في الرجيش
مستقبل الرجيش - اولمبيك مدنين 2-0
في جلمة
نسر جلمة - ترجي جرجيس 1-2
في تطاوين
امل الرقبة - اولمبيك سيدي بوزيد 1-1
الترتيب
المجموعة الثانية
الفريق ن ل
1- الترجي الجرجيسي 35 15
2- مستقبل قابس 31 15
3- هلال الشابة 29 16
4- الملعب القابسي 28 16
5- أمل جربة 25 16
6- سبورتينغ المكنين 22 16
7- أمل الرقبة 18 16
8- محيط قرقنة 17 15
-- مكارم المهدية 17 15
--- أولمبيك سيدي بوزيد 17 16
11- نسر جلمة 15 16
12- أولمبيك مدنين 13 16
13- مستقبل الرجيش 9 16
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