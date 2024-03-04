الرابطة 2 : النتائج والترتيب

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في ما يلي نتائج مقابلات الدفعة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى للجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاثنين :



المجموعة الاولى

الاثنين 4 مارس 2024



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في بن عروس

سبورتينغ بن عروس - شبيبة القيروان 0-0

في حمام الانف

نادي حمام الانف - مرجان طبرقة 2-0



السبت 2 مارس 2024

في مساكن

هلال مساكن - شبيبة العمران 0-1





الأحد 3 مارس 2024

في قربة

النادي القربي - مستقبل وادي الليل 1-0

في حمام سوسة

امل حمام سوسة - النجم الرادسي 1-1

في جندوبة

جندوبة الرياضية - القلعة الرياضية 2-0



الترتيب

المجموعة الأولى

الفريق ن ل

1- جندوبة الرياضية 36 16

2- شبيبة العمران 32 15

3- نادي حمام الأنف 31 16

4- النادي القربي 28 16

5- أمل حمام سوسة 22 16

-- شبيبة القيروان 22 15

7- جمعية اريانة 20 15

8- النجم الرادسي 19 16

9- مرجان طبرقة 17 16

10- هلال مساكن 16 16

11- مستقبل وادي الليل 13 15

12- القلعة الرياضية 10 16

13- سبورتينغ بن عروس 9 16



السبت 2 مارس 2024

المجموعة الثانية

في الشابة

هلال الشابة - مكارم المهدية 1-0

في قابس

الملعب القابسي - سبورينغ المكنين 2-1

في جربة

امل جربة - مستقبل قابس 2-1



الاحد 3 مارس 2024

في الرجيش

مستقبل الرجيش - اولمبيك مدنين 2-0

في جلمة

نسر جلمة - ترجي جرجيس 1-2

في تطاوين

امل الرقبة - اولمبيك سيدي بوزيد 1-1



الترتيب

المجموعة الثانية

الفريق ن ل

1- الترجي الجرجيسي 35 15

2- مستقبل قابس 31 15

3- هلال الشابة 29 16

4- الملعب القابسي 28 16

5- أمل جربة 25 16

6- سبورتينغ المكنين 22 16

7- أمل الرقبة 18 16

8- محيط قرقنة 17 15

-- مكارم المهدية 17 15

--- أولمبيك سيدي بوزيد 17 16

11- نسر جلمة 15 16

12- أولمبيك مدنين 13 16

13- مستقبل الرجيش 9 16