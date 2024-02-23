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رئيس الحكومة يشرف على جلسة عمل مع مجموعة البنك الدولي

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Publié le Vendredi 23 Février 2024 - 21:00 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أشرف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، مساء الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل مع وفد عن مجموعة البنك الدولي يتقدمه نائب رئيس البنك الدولي، فريد بالحاج، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولي لشمال افريقيا، عمر سيلا.

واستعرض الحضور مختلف المشاريع والبرامج المموّلة حاليا من طرف البنك الدولي، والبرنامج المستقبلي للتعاون بين الطرفين في قطاع الطاقة والفلاحة والمياه، والامن الغذائي، والتعليم العالي، والبحث العلمي، الى جانب البرامج الموجهة للتاقلم مع التغيرات المناخية، والمتعلقة بالاستثمار والتجديد لفائدة الموسسات الصغرى والمتوسطة.

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وجرت الجلسة بحضور وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.




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