قفصة: تواصل فعاليات المعرض التجاري والاقتصادي بقفصة بمشاركة أكثر من 80 عارضا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل بفضاء القصبة المحاذي لمسرح البرج الاثري بولاية قفصة فعاليات المعرض التجاري والاقتصادي بمشاركة أكثر من 80 عارضا من كامل ولايات الجمهورية، وذلك ببادرة من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقفصة.



وأوضح المشرف على المعرض، عبد القادر الدهماني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المعرض، الذي انطلق منذ يوم 14 فيفري الجاري وسيتواصل إلى غاية 8 مارس القادم، يعتبر فرصة لتحريك العجلة الاقتصادية بالجهة، وقد شهد منذ افتتاحه اقبالا محترما من المواطنين لاقتناء منتوجاته المتنوعة (حلويات، واثات، وآوان منزلية، وتحف، وملابس جاهزة، وكتب).