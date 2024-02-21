القبض على منظمي عمليات الهجرة غير النظامية في تطاوين وصفاقس

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أفادت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، بأن دورية تابعة للوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني برمادة (إقليم تطاوين)، تمكنت من ضبط شخصين تونسيين بصدد نقل أربعة أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء باتجاه إحدى المدن الحدودية بمقابل مادي، مضيفة أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأوردت في ذات البلاغ، أن دورية مشتركة بين وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمحرس (إقليم صفاقس)، والفرقتين المركزيتين لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووقاية الأخلاق بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس، تمكنت من الإطاحة بأحد العناصر الإجرامية الخطيرة المختصة في استقطاب وإيواء المجتازين، والتوسط لفائدتهم للمشاركة في عمليات الابحار خلسة، وحجزت محركا بحريا وكمية من المحروقات ومبلغا ماليا من العملة التونسية.





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وأضافت أنه تم كذلك القبض على 11 شخصا مفتشا عنهم، من أجل تورطهم في قضايا حق عام، من بينهم 6 منظمين لعمليات الهجرة غير النظامية، مؤكدة أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم .











