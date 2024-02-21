رمضان 2024: نحو توريد الفي طن من الموز من مصر وعرضه للعموم بسعر اقصى ب 5 دنانير

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/641f0c93aa4b93.32176508_ikgpljohmfqen.jpg width=100 align=left border=0>

تقرّر تكليف الديوان التونسي للتجارة بتوريد كميات في حدود 2000 طن من مادة الموز من مصر الشقيقة بمناسبة شهر رمضان وعرضها للبيع للعموم بسعر لا يتجاوز 5 دنانير، وفق ما أعلنه، المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام الدين التويتي.





وقال التويتي، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، الأربعاء، خصص لاستعراض آخر استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم، إمّا 11 او 12 مارس 2024، إنّ اللجوء الى توريد مادة الموز ذات المنشأ المصري يندرج ضمن تنويع العرض من الغلال خلال شهر الصيام وتعديل الأسعار.



...





وأقرّ بانه رغم عدم توفر انتاج كبير من مختلف أصناف الغلال بسبب فترة تقاطع الفصول، الا انه سيتم تزويد السوق التونسية، بصفة طبيعية انطلاقا من مختلف منتوجات القوارص، مشيرا الى الإنتاج الكبير من القوارص هذا الموسم، المقدر بـ365 ألف طن، الى جانب التعويل على المخزونات من التفاح والدقلة مع بداية دخول مادة الفراولة حيز الإنتاج.





وبيّن المسؤول في ما يهم الخضر، ان الاستهلاك خلال شهر رمضان يرتفع بشكل ارفع وأكبر من بقية أشهر السنة ويعرف اقبالا كبيرا من التونسيين على اقتناء كل المستلزمات.



وتشير بيانات للمعهد الوطني للاستهلاك ان شهر رمضان يشهد ارتفاعا في الاستهلاك بمعدل ما بين 15 و20 بالمائة مقارنة ببقية السنة.



وأكّد التّويتي انه في ظل العوامل المناخية الجيدة والملائمة في الأشهر الأخيرة فان منتوجات الفلاحة وخاصّة من الخضر ستكون متوفرة بكميات هامة في شهر الصيام خاصة الخضر الورقية والبطاطا والفلفل والطماطم والبصل.



وأفاد ان الأسعار الخضر تعرف نوعا من التراجع مقارنة بالسنوات الفارطة لافتا الى ان سعر الكلغ الواحد من مادة الفلفل منذ سنتين بلغ 7 دنانير اما الان فان الأسعار مستقرة وفي متناول القدرة الشرائية لعموم المواطنين.



وتابع محلّلا للوضعية بان "أسعار عدد لا بأس به من أنواع الخضر ستعرف نوعا من الانخفاض في شهر رمضان بفضل نزول كميات كبيرة من الامطار في الفترة الأخيرة"، مرجحا "تسجيل انتظامية في تزويد السوق بالمنتجات الفلاحية الطازجة طيلة شهر رمضان 2024 ".



وفي معرض حديثه عن مادة البطاطا أوضح المسؤول، انّ الحاجيات الاستهلاكية لشهر رمضان ستكون حوالي 25 ألف طن منها متوفرات بنحو 20 ألف طن إنتاج و5000 طن مخزون تعديلي.



وفي ما يخص مادة الطماطم فان الحاجيات الاستهلاكية تقدر بحوالي 13 ألف طن وان المتوفرات في حدود 10 آلاف طن مقابل 16 ألف طن سنة 2023



اما مادة الفلفل فتقدر الحاجيات بحوالي 14 ألف طن بينما تبلغ المتوفرات زهاء 21 ألف طن مقابل 28 ألف طن سنة 2023



وبخصوص مادة البصل فتقدر الحاجيات بحوالي 11 ألف طن في حين تبلغ المتوفرات حوالي 22 ألف طن مقابل 20 ألف طن سنة 2023 وسيتم مواصلة تزويد السوق بصفة منتظمة انطلاقا من الإنتاج الربعي خلال شهر رمضان المقبل.