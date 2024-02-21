بلدية جربة حومة السوق تنجح في تنفذ برنامج للقضاء على النقاط السوداء في تجربة اولى انطلقت ببوملال

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انطلقت بلدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين، في تنفيذ برنامج للقضاء على النقاط السوداء في تجربة اولى بمنطقة بوملال على ان توسعها في احياء اخرى بتاوريت والجوامع وسيدي زائد، وفق كاتب عام بلدية حومة السوق عبد الرؤوف الحمداني





وبين الحمداني لصحفي "وات" ان البلدية قامت بمنطقة برفع الحاويات بنمطقة بوملال، التي كانت تتكدس حولها النفايات ووضعت توقيتا محددا لرفع الفضلات من المنازل يوميا، ما أعطى نتائج ايجابية في تحسن المشهد البيئي، واضاف ان جلسات مع المواطنين اسفرت الى اقرار هذه التجربة المتمثلة في القضاء على الفضلات المتراكمة برفع الحاويات نهائيا واقرار توقيت محدد من الساعة الواحدة بعد الزوال الى السادسة مساء لمرور شاحنة البلدية لرفع النفايات من المنازل يوميا، وقد تجاوب المواطنين تجاوبوا نسبة 80 بالمائة مع هذه المبادرة



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وبين ان البرنامج وضعته البلدية بعد تشكيات من المواطنين مفادها تراكم النفايات وخاصة بجوامع الجديد وسيدي بوسعيد وسيدي مساهل، وبمفترق بن عطية، ما حولها الى نقاط سوداء في وضع كارثي، واشار الى ان البرنامج يتواصل بنسق مجدي وسط تجاوب ايجابي من المواطنين، مضيفا ان البلدية وضعت على ذمتهم رقمين هاتفيين للاتصال عند اي اشكال او تخلف البلدية عن رفع النفايات، للتدخل من اجل معالجة الوضعية حالة بحالة.

ومنعت البلدية القاء اي نوع من الفضلات بالاماكن التي رفعت منها الحاويات، في ما دعت المواطنين الى الاتصال بالبلدية للقيام بالاجراءات المتعلقة برفع فواضل الحدائق والفواضل الصلبة بمنازلهم.

ولفت الى انه امام محدودية امكانياتها اللوجستية والبشرية، ستعمل البلدية من اجل انجاح التجربة وتوسيعها بعدد من الاحياء ذات اولوية في التدخل على اقتناء شاحنتين لرفع الفضلات في برنامج ضبطته بعد ان قامت باصلاح شاحنات لتنفيذ برنامج التدخل ببوملال.