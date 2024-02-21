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الدورة الترشيحية لاولمبياد باريس 2024 - كرة اليد - برنامج مقابلات المنتخب التونسي

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Publié le Mercredi 21 Février 2024 - 13:29 قراءة: 0 د, 31 ث
      
سيشارك المنتخب التونسي لكرة اليد في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية "باريس 2024" التي ستدور بمدينة تاتابانيا المجرية من 14 إلى 17 مارس الجاري بمشاركة اربعة منتخبات وهي تونس والمجر(البلد المستضيف) والبرتغال والنرويج.
وسيترشح صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعة لأولمبياد باريس 2024.

واستعدادا للدورة الترشيحية سيجري المنتخب الوطني لكرة القدم تربصا تحضيريا بالمجر بداية من يوم 10 مارس بمشاركة اللاعبين المحترفين في الخارج
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وفي ما يلي برنامج مقابلات المنتخب التونسي في الدورة الترشيحية.
يوم 14 مارس / س 21
تونس - المجر

يوم 16 مارس / س 17
البرتغال - تونس

يوم 17 مارس / س 18 و30د
تونس - النرويج


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