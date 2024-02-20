مدنين: ارتفاع عدد حجيج الولاية لهذا العام وانطلاق عمل الشباك الموحد بداية من يوم 26 فيفري (المدير الجهوي للشؤون الدينية)

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قال المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية مدنين ايمن بن عمر، ان عدد حجيج الولاية لهذا العام، سجل ارتفاعا ليبلغ 463 حاجا وحاجة، في عدد اولي، في انتظار امكانية ان يرتفع بوجود قائمات انتظار، بينما كان العدد في موسم الحج الماضي 435 حاجا وحاجة.





واضاف في تصريح لصحفية "وات" ان الشباك الموحد لفائدة الحجيج، سينطلق بداية من يوم 26 فيفري بالمركب الثقافي بمدنين، ليشمل حجيج معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وبني خداش وسيدي مخلوف، وسيشمل يوم 27 فيفري حجيج معتمدية بن قردان ويوم 28 فيفري حجيج معتمدية جرجيس لينتهي يوم 29 من ذات الشهر بجزيرة جربة، ويشمل حجيج معتمدياتها الثلاث (اجيم وحومة السوق وميدون) بقاعة بلدية المكان، وذلك بعد ان تم تاجيل انطلاقه يوم 22 فيفري حسب توضيحه.



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ويضم الشباك الموحد كل المتدخلين في عملية الحج لتقريب مختلف الاجراءات منهم وتجنيبهم التنقل من ادارة الى اخرى، حيث يوجد ممثلون عن الخطوط السعودية وشركة الاقامات والبريد التونسي والبنوك وغيرها من الاطراف ذات العلاقة، وفق ما ذكره بن عمر الذي ذكّر الحجيج المدرجين بالقائمات النهائية، بضرورة الاستجابة لدعوة وزارة الاشراف والاتصال بمكاتب البريد لايداع المبلغ المحدد واستيلام البطاقة التي يتوجب على الحاج الاستظهار بها في الشبابيك الموحدة.

ولفت بن عمر الى ان الدروس التوعوية لفائدة حجيج بيت الله الحرام تتواصل يوميا منذ اواخر شهر جانفي بكل المعتمديات باشراف الوعاظ وائمة الخطابة للتعريف بمناسك الحج، على ان تتوقف الدروس في شهر رمضان (الذي سيكون مبدئيا في حدود يوم 11 مارس القادم) ثم تعود من جديد، واشار الى انه لم يتحدد بعد عدد الرحلات نحو البقاع المقدسة ومواعيدها.

