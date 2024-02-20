كاس امم افريقيا ( المغرب 2025 ) - قرعة تصفيات الدور التمهيدي

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اسفرت عملية القرعة الخاصة بالدور التمهيدي للنسخة (35) لكاس امم افريقيا 2025 ، التي ستحتضنها المغرب عن النتائج التالية /

الدور التمهيدي ذهابا

- الصومال / اسواتيني

- ساو تومي / جنوب السودان



...



- تشاد / جزر موريس

- جيبوتي / ليبيريا



ويشمل الدور التمهيدي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم " المغرب 2025 " المنتخبات الثمانية (8) الأقل تصنيفًا وفقًا لتصنيف فيفا وهي الصومال، جيبوتي، ساو تومي، تشاد، موريشيوس، جنوب السودان، ليبيريا وإسواتيني.



وستتبارى المنتخبات الثمانية فيما بينها على أساس الذهاب والإياب خلال نافذة في الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل .

وستنضم المنتخبات الأربعة (4) المتاهلة من الدورالتمهيدي إلى 44 منتخبا معفيًا من خوض الجور التمهيدي . وسيتم توزيع المنتخبات ال48 الى مجموعات تخوض تصفيات مباشرة ضمن بطولة مجموعات من ذهاب و اياب.

