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تأجيل جلسة قضية اغتيال شكري بلعيد إلى 23 فيفري 2024

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Publié le Mardi 20 Février 2024 - 10:29 قراءة: 0 د, 13 ث
      
قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة المحاكمة في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد إلى 23 فيفري 2024.
وجاء القرار لتسخير محام ثان لفائدة المتهم محمد أمين القاسمي بعد تسجيل خلل إجرائي، وطلب المتهم رياض الورداني سماعه مكتبيا.


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