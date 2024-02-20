تأجيل جلسة قضية اغتيال شكري بلعيد إلى 23 فيفري 2024

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قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة المحاكمة في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد إلى 23 فيفري 2024.

وجاء القرار لتسخير محام ثان لفائدة المتهم محمد أمين القاسمي بعد تسجيل خلل إجرائي، وطلب المتهم رياض الورداني سماعه مكتبيا.

