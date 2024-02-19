سليانة: تقدّم أشغال عدد من المشاريع المنجزة من قبل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنسب متفاوتة

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يشهد عدد من المشاريع المنجزة من قبل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية سليانة بمختلف المعتمديات تقدما بنسب متفاوتة، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للثقافة بسليانة، ماهر النصري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح نصري أن المشاريع العمومية المحدثة تشمل بناء دار الثقافة بمعتمدية قعفور باعتمادات جملية تقدر بـ2.1 مليون دينار وبلغت نسبة تقدم أشغالها 80 بالمائة، ومن المنتظر أن تكون جاهزة قريبا، إلى جانب تعطّل مشروع بناء دار الثقافة بمعتمدية بورويس بعد فسخ الصفقة في ماي 2022 وهو في مرحلة طلب العروض للمرة الثالثة علما أن نسبة تقدم أشغالها بلغت 80 بالمائة.

وأضاف أن القيمة الجملية لمشروع دار الثقافة بمعتمدية برقو قدرت بـ1.6 مليون دينار وهي في مرحلة الدراسات، فيما بلغت نسبة تقدّم أشغال إحداث مكتبة عمومية بمنطقة الأخوات (قعفور) 80 بالمائة بقيمة اعتمادات 1.1 مليون دينار، ولايزال مشروعا إحداث مركز للفنون الدرامية والركحية ومعهد جهوي للموسيقى بالجهة في مرحلة الدراسات.

وأشار المسؤول، في سياق آخر، إلى أنّ العمل جار على توسعة مقر المندوبية الجهوية للثقافة بسليانة وبناء قسط ثان بدار الثقافة بمعتمدية مكثر وتجديد شبكة الكهرباء(بصدد رفع التحفظات) فضلا عن برمجة توسعة القسط الثاني لدار الثقافة الروحية( في مرحلة الدراسات).



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وقال النصري إن المصالح الجهوية برمجت صيانة وتهيئة دار الثقافة ابن خلدون بالكريب ودار الثقافة بوعرادة ودار الثقافة بالعروسة والمكتبة العمومية بكسرى وجميعها في مرحلة الدراسات.