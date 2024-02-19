منوبة:انطلاق الملتقى الوطني " تحديد حاجيات التكوين بالإدارة العمومية" لفائدة إطارات الشباب والرياضة

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انطلقت بفضاء المركب الشبابي والرياضي بمنوبة، اليوم الاثنين، اشغال الملتقى الوطني " تحديد حاجيات التكوين بالإدارة العمومية" الذي ينظمه المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية لفائدة الإطارات المركزية ذات العلاقة بالتكوين ومندوبي الشباب والرياضة والمسؤولين بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من مختلف جهات الجمهورية ايام 19 و20 و22 و23 فيفري 2024 .

وأوضح المكلف بمنظومة التكوين بوزارة الشباب والرياضة ، أنور الحيدري في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة ، انه في إطار مسايرة المخطط الاستراتيجي لرئاسة الحكومة في طور الإحداث والمتضمن لبرمجة مخططات التكوين الثلاثية، تم تنظيم هذا الملتقى في إطار تنمية قدرات المسؤولين لتحديد حاجيات التكوين والتصميم والتنفيذ والمتابعة والتقييم ، وتوحيد منهجية العمل بين كافة المتدخلين وفق منهجية علمية.

وأضاف ان الملتقى يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بمنظومة التكوين وخصوصيات الوزارة في الغرض، ثم أدوات واليات تحديد حاجيات التكوين، وأخيرا ورشات عمل تتعمق في مراحل تحديد حاجيات التكوين، بما يتطلبه من تشخيص واقع التكوين في إطار البيئة الداخلية والخارجية وجمع البيانات وتحليلها وكيفية تصميم البرامج، وذلك من اجل هدف رئيسي وهو رفع أداء كافة المتدخلين في المنظومة ، وفي اطار تناغم مع إستراتيجية الوزارة ومع التوجهات الوطنية في الإطار.

من جهتها أكدت مستشارة المصالح العمومية المكلفة بمهمة بديوان وزارة الشباب والرياضة ،مها الطرابلسي، أن الانطلاق كان من تقييم شامل للموارد البشرية ، مع النظر في الآليات المتاحة عبر مسدي الخدمات، وضبط برنامج عمل مشترك مع جميع المتدخلين في المنظومة في الوزارة ، وذلك لضمان حسن حوكمة أداء منظومة التكوين مركزيا وجهويا وعلى مستوى مختلف المنشات والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة ضمن الاسلاك البيداغوجية، واسلاك التسيير والتصرف، وتحسين أداء الموارد البشرية بها والتي يناهز عددها الجملي على مستوى الوزارة، 18 ألف عون عمومي.



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وأضافت انه في اطار انخراط الوزارة ضمن المنظومة العامة لرئاسة الحكومة والإدارة العامة للتكوين، سيقع العمل ضمن المحاور الخمسة الأساسية المرتكزة على تنمية المهارات عبر التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع والتصرف المالي والتصرف في الموارد البشرية، ثم الرقمنة والحوكمة الرشيدة وضمان الجودة، وغيرها ، مع الانكباب على الحاجيات الخصوصية للتكوين التي تفرضها التحديات التكنولوجية والقانونية ، ومعايير التميّز الإدارية.

وبينت الطرابلسي ،ان الحاجيات الحقيقية من التكوين والاولويات، والمحاور التكوينية ستضبط طيلة الملتقى في اطار تشاركي مفتوح بين الإطارات الجهوية والمركزية ومسدي الخدمات الأساسي في الاطار ، وهو المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية .

يذكر ان المركب احتضن نهاية الشهر المنقضي، يوما إعلاميا حول " قانون المالية لسنة 2024 وحوكمة الأداء بمهمة الشباب والرياضة" نظمته وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة الشباب والرياضة لفائدة المديرين العامين للشباب والرياضة والمندوبين الجهويين بكامل جهات الجمهورية.