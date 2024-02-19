وزارة التشغيل تنشر قائمة أولية تضم 171 مقاولة صغرى مصادق عليها لابرام صفقات وعقود بالتفاوض المباشر

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نشرت، وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الاثنين، قائمة أولية تضم 171 مقاولة صغرى تم بعثها في إطار "جيل 1 وجيل 2 تجهيز"، تمت المصادقة عليها من قبل وزارة التجهيز والإسكان لإبرام صفقات وعقود بالتفاوض المباشر لمدة ثلاث سنوات إضافية مع الهياكل الجهوية الراجعة لها بالنظر.



ودعت الوزارة الوزارة ، في بلاغ لها نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، كافة الباعثين من أصحاب المقاولات والمؤسسات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية التحفيزية لأصحاب الشهائد العليا، إلى التسجيل على المنصة التي أحدثت للغرض على العنوان التالي httpss://www.emploi.nat.tn/MEFP/entrepreneur.php





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وأفادت الوزارة بأنه سيتم تحيين هذه القائمة التي تضم 171 مقاولة صغرى من بين الباعثين المسجلين بالمنصة المذكورة إلى حدود 6 فيفري الجاري، بصفة دورية وإتمامها بالباعثين الذين سيقومون بالتسجيل بعد المصادقة على مقاولاتهم من قبل وزارة التجهيز والإسكان.



وذكرت الوزارة أن نشر هذه القائمة يندرج ضمن تنفيذ منشور رئيس الحكومة عدد 35 المؤرخ في 18 ديسمبر 2023 والمتعلق بإبرام صفقات وعقود بالتفاوض المباشر لمدة ثلاث سنوات إضافية مع المقاولات والمؤسسات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية التحفيزية لأصحاب الشهائد العليا.

