عميد المحامين يتوجه صحبة فريق قانوني الى لاهاي لايداع شكاية ضد الكيان بمحكمة الجنايات الدولية

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توجه عميد المحامين حاتم المزيو، الأحد، إلى لاهاي للتقدم بشكاية الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إلى محكمة الجنايات الدولية ضد مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية الصهاينة.



وبين بلاغ صادر عن عمادة المحامين بتونس، أنه سيكون لعميد الهيئة لقاءات الاثنين والثلاثاء مع ممثلي الادعاء العام بالمحكمة صحبة الفريق القانوني للهيئة.





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وأعلن البلاغ أنه "يتم إيداع الشكاية بصفة رسمية يوم الثلاثاء 20 فيفري الجاري".



يذكر أن عميد المحامين توجه الى لاهاي صحبة الفريق القانوني لهيئة المحامين بتونس.