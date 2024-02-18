بنزرت: اكثر من 77 عارضا وعارضة  يؤثثون فعاليات الدورة الرابعة لتظاهرة "بهجة العروسة"

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بمشاركة قياسية لاكثر من 77عارضا وعارضة من الحرفيين والحرفيات واصحاب المحلات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أعطيت الجمعة 16 فيفري 2024، إشارة انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لتظاهرة "بهجة العروسة " التي تنظمها مؤسسة " prom expo" تحت اشراف منظمة الأعراف ببنزرت الى غاية يوم 04 مارس المقبل 2024 بفضاء معرض بنزرت الدولي بالمنطقة السياحية سيدي سالم ببنزرت المدينة والمطل على المتوسط.



و أفاد المنسق العام للتظاهرة مهدي براطلي، في هذا الصدد ان النسخة الرابعة من تظاهرة " بهجة العروسة" ببنزرت تم فيها الحرص على تشريك من الباعثين الشبان والصناعيين ولاسيما الحرفيين المختصين في مجالات الصناعات التقليدية بانواعها من الفخار والخزف والنجارة الفنية والحلي والنسيج والحدادة الفنية والحلويات الشعبية وكل ما يبحث عنه المقبلون على الزواج من جهاز العروسة الكامل الى الفساتين التقليدية والمعاصرة وغيرها من الاكسسوارات وأيضا الفرق الموسيقية وصاغة الزينة والزهور والمفروشات والزرابي وأيضا وكالات الاسفار والمصور.





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*مسابقة كبرى:



واضاف ان لجنة التنظيم حافظت على مختلف الاضافات النوعية والكمية التي عودت بها زوار ومحبي التظاهرة ولاسيما منها " المسابقة الكبرى لعروس بنزرت " ،علاوة على فقرة عرض لباس العروس المعروف بمختلف معتمديات الجهة ،وكل ما ابدعته انامل الحرفيات في المجال من لباس يجمع بين التقليدي والحديث بالاضافة إلى عدد من المفاجآت التي تنتظر زوار المناسبة .



*بهجة :



يذكر ان إختيار تسمية التظاهرة "بهجة العروسة" ، فيه تكريم للمحبة الأولى للنادي الرياضي البنزرتي المرحومة " الام بهيجة " ، ومن ابرز اهدافها ،وفق مدير الدورة معز حمدي مواصلة العمل على مزيد تطوير معرض بنزرت الدولي والاشعاع به لاقصى درجات النجاح ، علاوة على المساهمة في تشجيع الحرفيين وإبراز وتثمين " الصنعة الحرفية البنزرتية "من خلال توفير فضاء إضافي للحرفيين لترويج منتوجاتهم وأيضا لتثمين المخزون الحرفي والتراثي الوطني والبنزرتي الاصيل ومختلف علامات التجديد والمعاصرة من خدمات للزوار ، وكذلك المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية للمدينة قبل ايام من الشهر الكريم رمضان 2024.

