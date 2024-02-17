منوبة: تركيز شباك موحد لإتمام إجراءات السفر الى البقاع المقدسة لفائدة 350 حاجا وحاجة

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تواصلت اليوم السبت، بالقطب التكنولوجي بمنوبة، خدمات الشباك الموحّد لإتمام الإجراءات المادية للحج، التي أمنتها الادارة الجهوية للشؤون الدينية والمصالح الجهوية لفائدة حجّاج الجهة الذين بلغ عددهم 350 حاجا وحاجة من مختلف المعتمديات سيتوجهون إلى البقاع المقدسة في الرحلات المبرمجة من مطار تونس وقرطاج، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية محمد فاضل النصري.

وأضاف النصري في تصريح لصحفية "وات"، أنه تم تمكين الحجيج من مختلف الخدمات التي يحتاجونها للسفر الى البقاع المقدسة والقيام بفريضة الحج ومن بينها تغيير العملة واقتناء تذكرة السفر ودفع معلوم الإقامة والتنقل وغيرها من الاجراءات الضرورية، وذلك عبر خدمات الشباك الموحد وبمشاركة عدد من الوعاظ وممثلين عن شركة الخدمات الوطنية والاقامات والخطوط الجوية السعودية والبريد والمصالح الأمنية والصحية.

وأضاف، انه يتواصل، بالتوازي مع اتمام اجراءات السفر للبقاع المقدسة، تقديم دروس التوعية الدينية الخاصة بأداء مناسك الحج، في كل المعتمديات باشراف الوعاظ والائمة الخطباء .

يذكر أن 03 رحلات خصصت لحجاج الجهة، يتنطلق من مطار تونس قرطاج الى البقاع المقدسة، وستكون اول رحلة يوم 28 ماي القادم، وفق النصري.