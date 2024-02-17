الكاف: تحسن هام في وضعية مزارع الحبوب واستبشار بموسم فلاحي واعد (اتحاد الفلاحة)

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تحسنت وضعية مزارع الحبوب والمراعي بولاية الكاف مع تحسن العوامل المناخية التي ميزت الموسم الفلاحي طيلة الأسابيع الماضية، وهو ما جعل الفلاحين يستبشرون بموسم واعد، وفق ما أفاد به المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف عبد الكريم الحيدري صحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء

وقال الحيدري أنه كان للأمطار الأخيرة الأثر الإيجابي على نمو المزروعات وعلى تحسن حالة المراعي، مما جعل مربي الماشية يتنفسون الصعداء في انتظار مزيد نمو الاعشاب وتحسن نوعية المراعي الطبيعية بالجهة، واضاف إن الوضعية العامة للمزارع تعد حسنة في معتمديات شمال الولاية، ودون المتوسط في جنوبها.

ولاحظ في هذا السياق أن الفلاحين شرعوا منذ فترة في نثر مادة الأمونيتر التي أكد أنها متوفرة بالكميات اللازمة بالجهة، وهو ما ساهم في تحسين نسب التجدير للنباتات التي بلغت في معتمديات شمال الولاية مرحلة الصعود ونهاية التجدير في باقي المعتمديات.

واضاف الحيدري في السياق ذاته، أن الفلاحين قاموا بمجهود كبير لإنجاح موسم الزراعات الكبرى عبر إنجاز 174الف هك في فترة وجيزة، وهي مساحة تمثل حوالي 84 بالمائة من المساحات المبرمجة في الجهة والمقدرة ب 204 الاف هكتار.