تأخير جلسة قضية الشهيد شكري بلعيد إلى يوم الثلاثاء القادم

أفادت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، بأنّه تمّ تأجيل جلسة قضية الشهيد شكري بلعيد إلى يوم الثلاثاء القادم (20 فيفري)، وذلك استجابة لطلب المتهم محمد أمين القاسمي تسخير محام آخر للترافع عنه، بعد أن رفض إنابة محاميته.



وأوضحت النيابة العمومية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا المتّهم، رفض نيابة محاميته عند مثوله اليوم أمام هيئة المحكمة، وطلب منها التخلّي وعدم الترافع عنه، داعيا إلى استنطاقه دون محام، لكن هيئة المحكمة ارتأت تأخير القضية إلى حين تسخير محام، حفاظا على حقوق المتهم ، واحتراما للإجراءات التي تفرض إنابة محام للمتهم المحال من أجل جنايات.





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وكانت المحكمة الابتدائيّة بتونس قد انطلقت يوم 6 فيفري الجاري، وتزامنا مع إحياء الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، في استنطاق المتهمين في قضيّة الاغتيال.



ويواجه أكثر من ثلاثين متهما، تهم القتل العمد والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي.



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد في لقائه بوزيرة العدل في 11 ديسمبر 2023 على "ضرورة البت النهائي في زمن معقول في عديد القضايا التي بقيت تراوح مكانها منذ أكثر من عقد من الزمن بحجج واهية، ومازال التأخير فيها متواصلا، كقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وغيرهما".

