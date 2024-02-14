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الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي: توقيع اتفاقيات تمويل لجمعيات بهدف تعزيز وإعادة هيكلة النوادي العلمية ودعم تنظيم حوار حول "الشباب والعلوم"

Publié le Mercredi 14 Février 2024 - 17:04 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تنظم الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، في اطار مشروع "سوافي" (Swafy) الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، غدا الخميس بتونس، حفل توقيع اتفاقيات التمويل لفائدة الجمعيات التي تم اختيارها بهدف تعزيز وإعادة هيكلة النوادي العلمية ودعم تنظيم حوار حول "الشباب والعلوم".

ويتمحور مشروع "سوافي" حول إشكاليات "الشباب والعلوم" وهو يهدف إلى نشر الثقافة العلمية بين الأوساط الشبابية وتقوية وتعزيز إمكانيات الشباب في مجال العلوم ودعم النسيج الجمعياتي الفاعل في هذا المجال.

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كما يهدف هذا المشروع إلى إضفاء الطابع المهني على الإبداع الشبابي وتحقيق التوزيع العادل للأنشطة العلمية في جميع الولايات. ويسعى إلى تأطير الشباب ومساعدتهم لإنشاء شركات ناشئة في مجال نشر الثقافة العلمية.

وفي اطار المكون الثاني "شباب مبدع" لذات المشروع تم إطلاق دعوة لتقديم مقترحات لاختيار أهم الفاعلين من جمعيات وشركات ناشئة أو شركات خاصة بهدف تعزيز أو إعادة هيكلة النوادي العملية ودعم تنظيم حوار "الشباب والعلوم" على مستوى 24 ولاية تونسية.

وبعد اجراء مرحلتي الاختيار الأولية والنهائية على أساس تقييم الملفات الخاصة بالجمعيات المترشحة، تم استكمال المفاوضات مع 17 جمعية ستتولى تنفيذ مشاريع إحداث إو إعادة هيكلة نوادي وتنظيم مسابقات علمية بالإضافة إلى دعم تنظيم حوار "الشباب والعلوم" في 18 ولاية تونسية.


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