مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق ألربعاء على قرارين ترتيبيين أحدهما متعلق بسحب الوكالة

يعقد الأربعاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جلسة عمل للمصادقة على قرارين ترتيبيين أحدهما متعلق بسحب الوكالة والآخر بإجراءات وقواعد تنظيم الانتخابات المقبلة في المجالس الجهوية، وفق ما أفاد وكالة تونس أفريقيا للأنباء محمود الواعر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على هامش حضوره اليوم بالمنستير في افتتاح أشغال الجلسة العامة للاتحاد الوطني للمكفوفين.





وأوضح محمود الواعر بشأن القرار الترتيبي المتعلق بسحب الوكالة أنّه وفق القانون الانتخابي الجديد الذي وقع تنقيحه فإذا طالب 10 في المائة من الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بسحب الوكالة عن النائب الذي يهمهم والذي لم يكن في المستوى المأمول ولعدّة أسباب يحددها القانون تبادر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم انتخابات للسحب.



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وأضاف أنّ نتيجة الانتخابات عندما تكون أكثر من 50 في المائة بالسحب يفقد المقعد وفي حال كانت النتيجة أقل من 50 في المائة لا تقع عملية سحب الوكالة. ويشمل سحب الوكالة أعضاء المجالس المحلية أي على مستوى الدائرة الانتخابية العمادة أو في الدوائر الانتخابية التي كانت على مستوى المعتمدية أو معتمديتين أو أكثر متجمعين في الانتخابات التشريعية.

ويتعلق القرار الترتيبي الآخر بإجراءات وقواعد تنظيم الانتخابات المقبلة على مستوى المجالس الجهوية وهناك توجه نحو التبسيط، حسب محمود الواعر.

كما بين محمود الواعر أنّه بمجرد صدور الأحكام النهائية بشأن الطعون في نتائج الدور الثاني من انتخابات أعضاء المجالس المحلية والبالغ مجموعها 11 طعنا تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملية القرعة في المجالس المحلية خلال أوّل أسبوع من شهر مارس 2024، لاختيار أعضاء المجالس المحلية الذين سيمرون إلى المجالس الجهوية ثم تنظم الانتخابات الداخلية داخل كل مجلس جهوي لاختيار عضو يمر إلى مجلس الإقليم وثلاثة أعضاء يمرون نحو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتوقع محمود الواعر في حال لم تسجل طعون في الانتخابات الداخلية استكمال المجلس الوطني للجهات والأقاليم في أفريل المقبل.



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