إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة اسبق والاذن بالاحتفاظ ب10 أشخاص و27آخرين بحالة تقديم في قضية مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة

افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الاول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي ،انه في إطار الابحاث الجارية بخصوص وضعية مؤسسة الفولاذ بمنزل بورقيبة ،اصدر اليوم قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة اسبق ،وذلك بتهمة إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة .





واضاف المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء لمراسل ان النيابة العمومية اذنت في سياق الابحاث الجارية بشان وضعية مؤسسة الفولاذ بالاختفاظ بعشرة (10) اشخاص ،وبسبعة وعشرين (27) شخصا آخرين بحالة تقديم ،وذلك بتهم تعلقت بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة،وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في اموال عمومية .



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وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت ان الابحاث متواصلة بشان ذات القضية من قبل المصالح المتعهدة .



يذكر ان مصنع الفولاذ يعيش منذ عدة عقود وضعية مهنية وإجتماعية صعبة ،علاوة على عديد الاشكاليات المتعلقة بحوكمة المؤسسة ،كما كانت هذه المؤسسة الوطنية محور زيارة عمل غير معلنة لرئيس الدولة قيس سعيد جدد خلالها حرص الدولة على عدم التفريط في المؤسسة وغيرها من المؤسسات العمومية التي كان لها ولاتزال دور في بناء الدولة .