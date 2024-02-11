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فوز الترجي التونسي على الاتحاد المنستيري وديا 1-صفر

Publié le Dimanche 11 Février 2024 - 18:43 قراءة: 0 د, 7 ث
      
فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم بالمنستير في مباراة ودية على الاتحاد المنستيري بنتيجة 1-صفر
وسجل الهدف الوحيد يان ساس في الدقيقة 83


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