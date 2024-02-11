فوز الترجي التونسي على الاتحاد المنستيري وديا 1-صفر

فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم بالمنستير في مباراة ودية على الاتحاد المنستيري بنتيجة 1-صفر

وسجل الهدف الوحيد يان ساس في الدقيقة 83

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