قبلي: تقدم انجاز عدد من مشاريع دعم البنية التحتية للجسور والطرقات بنسب متفاوتة

تواصل الادارة الجهوية للتجهيز بقبلي إنجاز عدد من المشاريع الهامة لدعم البنية التحتية للجسور والطرقات، حيث حقق القسط الاول من مشروع ربط منطقة المحدث من معتمدية الفوار، على طول 20 كلم باعتمادات تناهز 10 ملايين دينار، تقدّما بحوالي 95 بالمائة، في حين تم الفروغ والقبول الوقتي للقسط الثاني من نفس المشروع على طول 20 كلم أيضا باعتمادات تقدر بـ 4 ملايين دينار، وفق المدير الجهوي للتجهيز نبيل الوحيشي.



وأضاف الوحيشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مشاريع البنية التحتية الجاري إنجازها بالجهة تشمل أيضا تهيئة وتعبيد مسلكي جمنة-الظاهر على طول 10 كلم، ومسلك جنعورة-المساعيد بطول يتجاوز 8 كلم، علما أن نسبة تقدم انجاز المسلك الاول تناهز 50 في المائة في حين تقدم انجاز المسلك الثاني بحوالي 5 في المائة.





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وفي ذات الإطار، أكد نبيل الوحيشي أنه قد تم إعطاء الاذن ببداية اشغال التغليف السطحي ذو طبقتين للطريق الجهوية عدد 795 المعروفة بطريق استفطيمي على طول 15 باعتمادات تتجاوز 790 الف دينار، مشيرا إلى الفروغ في موفى السنة المنقضية من أشغال تدعيم عدد من المسالك الريفية باعتمادات تقدر بمليون 750و الف دينار، وتشمل مسلك الدبابشة من معتمدية سوق الاحد على طول 5.5 كلم، ومسلكي فج الريح بطول 3.5 كلم والمنصورة الرابطة بطول 2.5 كلم من معتمدية قبلي الشمالية.

كما تم الاعلان على طلب العروض لانجاز 4 مسالك اخرى تشمل مسلك القلعة قراد من معتمدية دوز الشمالية بطول 7 كلم ومسلك =الضمرانة من ذات المعتمدية بطول 1.2 كلم، اضافة الى مسلك الحسي الازالة من معتمدية دوز الجنوبية بطول 2.5 كلم، ومسلك بشري فطناسة من معتمدية سوق الاحد بطول 5.7 كلم.