وفاق سطيف - عمار السويح مدربا جديدا

اعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، اليوم السبت، عن تعيين التونسي عمار السويح مدربا جديدا لفريق الاكابر لكرة القدم خلفا للفرنسي فرانك دوما.



وافاد النادي الجزائري، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بان حافظ القيطوني سيكون مدربا مساعدا للسويح في انتظار تعيين مدرب مساعد ثان.

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