الرابطة 2 (الجولة 15): نتائج مباريات الدفعة الأولى

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة 15 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي أقيمت اليوم السبت.



المجموعة الثانية

السبت 10 فيفري 2024



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في ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة ميدون - مكارم المهدية 1 - 0

في ملعب 2 مارس الاصطناعي بصفاقس

محيط قرقنة - اولمبيك سيدي بوزيد 0 - 0

في الملعب البلدي بالمكنين

سبورتنغ المكنين - مستقبل قابس 3 - 2





الاحد 11 فيفري الجاري

في الملعب البلدي بالرجيش

مستقبل الرجيش - امل الرقبة تطاوين



في ملعب جلمة الاصطناعي

نسر جلمة - هلال الشابة



في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - اولمبيك مدنين



- ترجي جرجيس - معفى



الترتيب ن ل

1- مستقبل قابس 31 14

2- الترجي الجرجيسي 29 13

3- هلال الشابة 25 13

4- سبورتينغ المكنين 22 14

- أمل جربة 22 14

6- الملعب القابسي 19 13

7 -أولمبيك سيدي بوزيد 16 14

8- مكارم المهدية 14 13

- أمل الرقبة بتطاوين 14 13

- محيط قرقنة 14 14

11- نسر جلمة 12 13

12- أولمبيك مدنين 10 13

13- مستقبل الرجيش 5 13





المجموعة الاولى - الجولة 15



الأحد 11 فيفري 2024



المجموعة الاولى

في ملعب فرحات حشاد باريانة

جمعية اريانة - النجم الرادسي



في ملعب بن عروس المعشب

سبورتنغ بن عروس - هلال مساكن



في ملعب حمام الأنف المعشب

نادي حمام الانف - القلعة الرياضية



في ملعب قربة البلدي

النادي القربي - شبيبة العمران



في ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - مستقبل وادي الليل



في ملعب المرداسي الاصطناعي بجندوبة

جندوبة الرياضية - امل حمام سوسة