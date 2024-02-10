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الرابطة 2 (الجولة 15): نتائج مباريات الدفعة الأولى

Publié le Samedi 10 Février 2024 - 17:29 قراءة: 1 د, 15 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة 15 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي أقيمت اليوم السبت.

المجموعة الثانية
السبت 10 فيفري 2024
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في ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة ميدون - مكارم المهدية 1 - 0
في ملعب 2 مارس الاصطناعي بصفاقس
محيط قرقنة - اولمبيك سيدي بوزيد 0 - 0
في الملعب البلدي بالمكنين
سبورتنغ المكنين - مستقبل قابس 3 - 2


الاحد 11 فيفري الجاري
في الملعب البلدي بالرجيش
مستقبل الرجيش - امل الرقبة تطاوين

في ملعب جلمة الاصطناعي
نسر جلمة - هلال الشابة

في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - اولمبيك مدنين

- ترجي جرجيس - معفى

الترتيب ن ل
1- مستقبل قابس 31 14
2- الترجي الجرجيسي 29 13
3- هلال الشابة 25 13
4- سبورتينغ المكنين 22 14
- أمل جربة 22 14
6- الملعب القابسي 19 13
7 -أولمبيك سيدي بوزيد 16 14
8- مكارم المهدية 14 13
- أمل الرقبة بتطاوين 14 13
- محيط قرقنة 14 14
11- نسر جلمة 12 13
12- أولمبيك مدنين 10 13
13- مستقبل الرجيش 5 13


المجموعة الاولى - الجولة 15

الأحد 11 فيفري 2024

المجموعة الاولى
في ملعب فرحات حشاد باريانة
جمعية اريانة - النجم الرادسي

في ملعب بن عروس المعشب
سبورتنغ بن عروس - هلال مساكن

في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الانف - القلعة الرياضية

في ملعب قربة البلدي
النادي القربي - شبيبة العمران

في ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - مستقبل وادي الليل

في ملعب المرداسي الاصطناعي بجندوبة
جندوبة الرياضية - امل حمام سوسة


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