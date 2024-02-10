البطولة الافريقية لرفع الاثقال : المنتخب التونسي ينهي مشاركته بحصيلة 28 ميدالية من بينها 10 ذهبيات

انهى المنتخب التونسي لرفع الأثقال مشاركته في النسخة الرابعة والثلاثين للبطولة الافريقية التي اقيمت بمدينة الاسماعيلية المصرية والترشيحية لأولمبياد باريس 2024 بالحصول على 28 ميدالية (10 ذهبية و10 فضية و8 برونزية).

واحرزت العناصر الوطنية كاس المرتبة الثانية للفرق ذكورا واناثا.



وفي اليوم الختامي للبطولة امس الجمعة، تحصل عز الدين معيك على ثلاث فضيات في الخطف (150 كلغ) والنتر (160 كلغ) والمجموع (310 كلغ) في منافسات وزن 109 كلغ.



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وسيكون كارم بن هنية (وزن 73 كلغ) وايمن باشا (وزن 102 كلغ) في رهان هام خلال مشاركتهما في كاس العالم المقررة بجزيرة فوكيت في تايلاندا من 31 مارس الى 11 افريل القادمين من اجل حجز مكان ضمن ترتيب افضل 10 رباعين في العالم بما يمكنهما من ضمان التاهل المباشر الى الالعاب الاولمبية المقبلة.



وفي ما يلي توزيع ميداليات المنتخب التونسي في البطولة الافريقية :



كارم بن هنية (73 كلغ): 3 ذهبيات

شيماء الرحموني (64 كلغ): 3 ذهبيات

آية العوادي (55 كلغ): ذهبيتان وفضية

اسراء البجاوي (55 كلغ): ذهبية وفضيتان

أمين بوحجبة (61 كلغ): ذهبية وبرونزية

أيوب سالم (67 كلغ): 3 فضيات

عز الدين معيك (وزن 109 كلغ) : 3 فضيات

سليم البشيني (81 كلغ): فضية

جواهر القاسمي (71 كلغ): 3 برونزيات

حمزة بن عمر (81 كلغ): برونزيتان

سجير الجبالي (61 كلغ): برونزية

زينب المغراوي (76 كلغ): برونزية