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كاس الامم الافريقية 2023+1: الموريتاني دحان بيدا حكما لمباراة الدور النهائي بين كوت ديفوار ونيجيريا

الحكم الموريتاني دحان بيدا
Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 20:25 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اسندت لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم ادارة مباراة الدور النهائي للنسخة الرابعة والثلاثين لكاس الامم الافريقية 2023+1 المقررة يوم الاحد المقبل على الساعة التاسعة ليلا بملعب الحسن واتارا بين كوت ديفوار المستضيفة ونيجيريا الى الحكم الموريتاني دحان بيدا.
وسيساعد الموريتاني في قيادة المباراة الختامية الانغولي جيرسون دوس سانتوس كحكم مساعد اول والزامبية ديانا شيكوتيشا كحكمة مساعدة ثانية فيما ستكون المغربية بشرى كربوبي حكمة رابعة.
اما في غرفة الفار، فقد تم تعيين المصري محمود عاشور كحكم فيديو والموريسية ماريا ريفيت كحكمة فيديو مساعدة.


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