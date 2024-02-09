تفكيك شبكة مختصة في تهريب وترويج المخدرات ببنزرت وحجز ما يقارب الألف صفيحة من "القنب الهندي"

تمكنت الإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني ومركز شرطة الحدود بالميناء التجاري ببنزرت، التابع للإدارة العامّة لشرطة الحدود والأجانب، من إلقاء القبض على شخص كان يعتزم تهريب شحنة هامّة من مُخدّر القنب الهندي تقارب الألف صفيحة عبر ميناء بنزرت.



وأفاد بلاغ لوزارة الدّاخلية بأنّ المظنون فيه اعترف أنهُ بصدد التنسيق مع أحد أفراد شبكة لترويج المخدّرات للتوجّه إلى ميناء بنزرت لفتح إحدى الحاويات الرّاسية بالميناء المذكور التي تحتوي على شحنة هامّة من مُخدّر القنب الهندي.





...



وجرى تفتيش الحاوية المذكورة بحضور الممثل القانوني لشركة الشحن المعنيّة وأعوان مكتب الديوانة بالمكان وفريق من إدارة الشرطة الفنية والعلميّة، أين تمّ العثور على ما يُقارب الألف صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزنُ حوالي 100 كلغ كانت مخفية بإحكام بين البضائع.



وأمكن، بمزيد تعميق التحرّيات، إلقاء القبض على شخصين آخرين من أفراد الشبكة وحجز مبلغ مالي قدره 21 ألفا و660 دينارا وعدد من الساعات اليدويّة الفاخرة وصكوك بنكيّة ووثائق مُختلفة.



وأذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس1 بالاحتفاظ بهم جميعا (4 أشخاص) وإدراج 3 أشخاص آخرين شملتهم الأبحاث بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهم، حسب البلاغ. وجرى تفتيش الحاوية المذكورة بحضور الممثل القانوني لشركة الشحن المعنيّة وأعوان مكتب الديوانة بالمكان وفريق من إدارة الشرطة الفنية والعلميّة، أين تمّ العثور على ما يُقارب الألف صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزنُ حوالي 100 كلغ كانت مخفية بإحكام بين البضائع.وأمكن، بمزيد تعميق التحرّيات، إلقاء القبض على شخصين آخرين من أفراد الشبكة وحجز مبلغ مالي قدره 21 ألفا و660 دينارا وعدد من الساعات اليدويّة الفاخرة وصكوك بنكيّة ووثائق مُختلفة.وأذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس1 بالاحتفاظ بهم جميعا (4 أشخاص) وإدراج 3 أشخاص آخرين شملتهم الأبحاث بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهم، حسب البلاغ.