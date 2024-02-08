البطولة المصرية : تامر مصطفى مدربا جديدا لنادي موردن فيوتشر خلفا لحسام حسن

قررت إدارة نادي مودرن فيوتشر المصري, منافس اتحاد الجزائر في منافسة كأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), اليوم

الخميس, تعيين تامر مصطفى مدربا جديدا للفريق, خلفا لحسام حسن الذي عين منذ يوم ناخبا وطنيا للمنتخب المصري الاول.

وتم التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع المدير التنفيذي لنادي فيوتشر، هيثم عرابي تم خلالها الاتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من رحيل مدرب الفريق السابق حسام حسن لتدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا, حيث كان النجم الاسبق للكرة المصرية قد عين مدربا للنادي يوم 27 جانفي الفارط.



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وكان مودرن فيوتشر قد أصدر بيانا عقب رحيل حسام حسن للمنتخب، أكد من خلاله دعم "المصلحة العليا للوطن رغم وضع استراتيجية خاصة بالفريق خلال المرحلة المقبلة ووجود العديد من الارتباطات المحلية والقارية بعد أيام قليلة".

ومعلوم أن نادي فيوتشر يتواجد في المجموعة الأولى لكأس الكاف, التي تضم أيضا اتحاد الجزائر.

وقد سبق وأن التقى الفريقان لحساب الجولتين الثالثة والرابعة, حيث فازت تشكيلة "سوسطارة" ذهابا بالجزائر (1-0) وتعادلت بالقاهرة في الاياب (0-0).

وعلى إثرها, اقتطع النادي العاصمي تأشيرته للدور ربع النهائي بشكل رسمي, حيث يتصدر حاليا الترتيب بـ10 نقاط, متبوعا بنادي فيوتشر في الصف الثاني بـ(7ن), ثم يأتي كل من الهلال بنغازي الليبي, وسوبر سبور يونايتد الجنوب افريقي في

المركز الاخير بنفس الرصيد (3 نقاط).

ولحساب الجولة الخامسة, المبرمجة يوم 25 فيفري المقبل, يتنقل نادي مودرن فيوتشر الى جنوب افريقيا لملاقاة سوبر سبور يونايتد, أما الاتحاد فسيحل ضيفا في نفس اليوم على الهلال بنغازي بليبيا.

أما الجولة السادسة و الأخيرة, المقررة يوم 3 مارس القادم, فيستقبل نادي فيوتشر فريق الهلال بنغازي, في الوقت الذي يستضيف فيه نادي "البهجة" تشكيلة سوبر سبور يونايتد الجنوب إفريقي.