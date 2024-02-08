تونس تستكمل قطاف 90 بالمائة من صابة الزيتون في ظل ارتفاع أسعار الشراء بالسوق المحلية

استكملت تونس، مع موفي جانفي 2024 ، قطاف زهاء 90 بالمائة من صابة الزيتون في ظل توقعات بانتاج 210 الف طن من الزيت خلال موسم سجلت فيه اسعار شراء الزيتون ارتفاعا على مستوى سوق المحلية.



وأشار الديوان الوطني للزيت، في بلاغ نشره امس الاربعاء ، ان نسبة تقدم موسم 2023-2024 تقارب نظيرتها للموسم الماضي وان عمليات الجني بولايات الوسط الغربي، التي تستحوذ على ثلث الانتاج، لم تتجاوز 78 بالمائة بولاية سيدي بوزيد و 81 بالمائة بالقيروان.





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وتراوحت اسعار تداول الزيتون، خلال شهر جانفي 2024، وفق بيانات الديوان، حسب الولايات ، ما بين 2 دينار و 7ر5 دينار للكلغ بينما تراوحت الاسعار خلال نفس الفترة من الموسم الماضي ما بين 5ر1 دينار و 2ر4 دينار للكيلوغرام.



وتقدر نسبة استخراج الزيت خلال شهر جانفي 2024 ، ما بين 14 و 28 بالمائة علما وان معدل نسبة استخراج الزيت تناهز 21 بالمائة للموسم الجاري وتسجل انخفاضا مقارنة بالموسم الفارط.



وقدر الديوان عدد المعاصر المفتوحة، مع موفي شهر جانفي 2024، بنحو 744 معصرة مقابل 547 معصرة خلال نفس الفترة من الموسم الماضي .



وتتطلع تونس، وفق بيانات المندوبيات الجهوية للفلاحة، الى انتاج قرابة 05ر1 ملون طن من زيت الزيتون وبلوغ نفس مستوى انتاج زيت الزيتون للموسم الماضي علما وان الوسط الغربي يساهم بنسبة 35 بالمائة من انتاج زيت الزيتون.



ورفعت تونس صادراتها من زيت الزيتون خلال سنة 2023 ، الى 8ر3 مليار دينار ، مقابل 5ر2 مليار دينار ، سنة 2022، وحققت صادرات زيت الزيتون مساهمة ضمن سلة الصادرات الغذائية بلغت 1ر52 بالمائة خلال 2023، مقابل 5ر41 بالمائة في 2022.