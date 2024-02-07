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تمثيلية الديوان الوطني التونسي للسياحة في بيكين تتوّج كأحد أفضل مكاتب السياحة في الصين لسنة 2023

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 13:13 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تحصلت تمثيلية الديوان الوطني التونسي للسياحة ببيكين،على جائزة أحد أفضل مكاتب السياحة في الصين لسنة 2023 وذلك إلى جانب مكاتب السياحة في كل من المالديف وجزر الموريس وألمانيا ومقاطعة "شانكسي" الصينية

جاء ذلك خلال حفل جوائز "مكاتب السياحة والفنادق الفاخرة العالمية" الذي نظمه، مؤخرا، الموقع الصيني "لوكسيري تايمز" المختص في صناعة السياحة، وبحضور عديد الشخصيات المرموقة والفاعلين في القطاع السياحي ووسائل إعلام صينية وعالمية.

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وأسندت هذه الجائزة لتمثيليّة الديوان الوطني التونسي للسياحة ببيكين تقديرًا لدوره الريادي في تعزيز الوجهة التونسية في الصين، حسب بلاغ لوزارة السياحة.

ويعكس هذا التتويج، الذي سيساهم في تعزيز مكانة تونس كوجهة سياحية عالمية، العمل على مزيد الانفتاح على الأسواق الآسيوية والصينية بالخصوص

كما يندرج في إطار استراتيجية تنويع الأسواق السياحية، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التونسية الصينية وبرنامج ترويجي خاص بهذه السوق السياحية الواعدة.


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