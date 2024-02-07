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عبد الناصر العويني .."جلسة الاستنطاق في ملف الشهيد شكري بلعيد ستتواصل يوم 9 فيفري"

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 12:20 قراءة: 1 د, 4 ث
      
قال عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إنّ جلسة الاستنطاق في ملف الشهيد شكري بلعيد التي انطلقت يوم امس ستتواصل يوم 9 فيفري مبيّنا وجود توجّه نحو الاستنطاق المتواصل بالجلسات امام نفس الدائرة .

وقال العويني خلال نقطة إعلامية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والجمعية التونسية للمحامين الشبان وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بدار المحامي بباب بنات إنّ جلسة الترافع انطلقت أمس الثلاثاء باستنطاق عدد من المتهمين طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائيّة مشيرا إلى أنّ أغلب المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين قد حضروا الجلسة على غير العادة .
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واضاف عضو الهيئة أنّ جلسة أمس كانت جلسة "استنطاق الحقيقة" مؤكدا انّ "هيئة الدفاع تتعامل اليوم مع الحقيقة القضائية دون حواجز سياسية ودون تغطية ممن يريد التلاعب بالحقيقية وهو ما كانت تطالب به هيئة الدفاع من قبل" .

وقد شهدت جلسة امس التي تزامنت مع احياء الذكرى 11 لاغتيال الامين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، تجمع عدد من منتسبي الحزب وناشطين سياسيين أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة للمطالبة بمحاسبة الجهات التي تقف وراء الاغتيال ، والكشف قضائيًا عن كل الأطراف التي ساهمت في جريمة الاغتيال .


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