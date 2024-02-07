ندوة علمية بتونس تبحث دور الذكاء الاصطناعي في خدمة الرياضة

قال محرز بوصيان عضو اللجنة الاولمبية الدولية ورئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ان اللجنة الوطنية الاولمبية تراهن على تطوير استعمالات الذكاء الاصطناعي خدمة للنهوض باداء الرياضيين وخاصة اداء النخبة في تونس معلنا عن اطلاق شراكة في المجال مع مؤسسة التعليم العالي ( ايسبري) لانجاز اهداف هذا التوجه الاستراتيجي في برامج عمل اللجنة.



وقال بوصيان اليوم في افتتاح ندوة علمية حول " الذكاء الاصطناعي في خدمة الرياضة " ان مشروع اللجنة الوطنية الاولمبية يندرج ضمن خطة عمل استشرافية في افق 2032 تهدف بالخصوص الى تطوير رياضة المستوى العالي في تونس في سياق مواكبة التحولات العلمية التي يعرفها العالم في هذا المجال

وشدد على اهمية الذكاء الاصطناعي في تجويد ظروف التحضير وربح الوقت في اعداد الرياضين وتوفير الطاقة والجهود.



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وبين ان الشراكة مع مؤسسة "ايسبري " التي ستتجسم ملامحها خلال السداسي المقبل من المرحلة القادمة ستسمح بمزيد التحسيس ونشر المعارف العلمية الخاصة باستخدامات الذكاء الاصطناعي بما يساعد على اطلاق تطبيقة تستفيد منها كافة اطراف المجمتع الرياضي من لجنة وطنية اولمبية وجامعات راضية ومديرين فننيين ومعدين بدنيين وذهنيين ورياضيين الذين يعتبرون هدف العملية البحثية .

وقال ان عام 2024 سيخصص للرقمنة كعامل لتطويرالحوكمة والتسيير في الرياضة في خطة عمل اللجنة ضمن مخططها الاستراتيجي.

واعرب بوصيان من ناحية اخرى عن اعتزازه بالمكانة التي اصبتت تحتلها تونس واللجنة الوطنية الاولمبية التونسية (كنوت) في المجتمع الاولمبي الدولي وعودتها الى عضوية اللجنة الاولمبية الدولية ممثلة في رئيس اللجنة .



وحضر افتتاح الندوة بمؤسسة "ايسبري" بالمركب التكنولوجي بالغزالة محرز بوصيان عضو اللجنة الاولمبية الدولية رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية والطاهر بن لخضر المدير العام لمؤسسة "اسبري" ونيكولا فورستمان (خبيرفي المجال الرياضي والذكاء الاصطناعي عن المعهد الاعلي للرياضة للتربية البدنية بباريس )ومنال مذيوب " خبيرة تونسية " وعدد من العاملين في مجال التسيير الرياضي .

كما يشارك في الندوة خبراء من تونس في مجال الذكاء الاصطناعي والطلبة.



ويبحث المشاركون في الندوة مواضيع تتعلق بدور الذكاء الاصطناعي في انتقاء المواهب وتوقع الاصابات وتحليل اداء اللاعبين وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في انتقاء رياضي المستقبل المؤهلين للتويج بميداليات في المحافل القارية و الدولية والاولمبية. وبين ان الشراكة مع مؤسسة "ايسبري " التي ستتجسم ملامحها خلال السداسي المقبل من المرحلة القادمة ستسمح بمزيد التحسيس ونشر المعارف العلمية الخاصة باستخدامات الذكاء الاصطناعي بما يساعد على اطلاق تطبيقة تستفيد منها كافة اطراف المجمتع الرياضي من لجنة وطنية اولمبية وجامعات راضية ومديرين فننيين ومعدين بدنيين وذهنيين ورياضيين الذين يعتبرون هدف العملية البحثية .وقال ان عام 2024 سيخصص للرقمنة كعامل لتطويرالحوكمة والتسيير في الرياضة في خطة عمل اللجنة ضمن مخططها الاستراتيجي.واعرب بوصيان من ناحية اخرى عن اعتزازه بالمكانة التي اصبتت تحتلها تونس واللجنة الوطنية الاولمبية التونسية (كنوت) في المجتمع الاولمبي الدولي وعودتها الى عضوية اللجنة الاولمبية الدولية ممثلة في رئيس اللجنة .وحضر افتتاح الندوة بمؤسسة "ايسبري" بالمركب التكنولوجي بالغزالة محرز بوصيان عضو اللجنة الاولمبية الدولية رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية والطاهر بن لخضر المدير العام لمؤسسة "اسبري" ونيكولا فورستمان (خبيرفي المجال الرياضي والذكاء الاصطناعي عن المعهد الاعلي للرياضة للتربية البدنية بباريس )ومنال مذيوب " خبيرة تونسية " وعدد من العاملين في مجال التسيير الرياضي .كما يشارك في الندوة خبراء من تونس في مجال الذكاء الاصطناعي والطلبة.ويبحث المشاركون في الندوة مواضيع تتعلق بدور الذكاء الاصطناعي في انتقاء المواهب وتوقع الاصابات وتحليل اداء اللاعبين وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في انتقاء رياضي المستقبل المؤهلين للتويج بميداليات في المحافل القارية و الدولية والاولمبية.