Babnet

سليانة: تقدّم أشغال مشروعي القاعة الرياضية المغطاة والمسبح البلدي بنسب متفاوتة

Publié le Mardi 06 Février 2024 - 21:07 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تقدّمت أشغال القاعة الرياضية المغطاة بمعتمدية سليانة الشمالية والمسبح البلدي بمعتمدية سليانة الجنوبية بنسب متفاوتة.

وأفاد كاتب عام بلدية سليانة، المكي الجبالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن نسبة تقدّم أشغال القاعة المغطاة بلغت 80 بالمائة، ومن المنتظر أن تكون القاعة جاهزة خلال شهر أفريل القادم، مشيرا إلى أنّ الأشغال تشمل إعادة تهيئة حجرات ملابس، وقاعة لرياضة اللياقة البدنية، وإعادة تبليط الأرضية، وتسقيف القاعة، وإعادة تهيئة شبكة التنوير العمومي والصرف الصحي وشبكة المياه.

...

وأضاف أنّ كلفة إنجاز القاعة المغطاة تقدّر بـ 1.3 مليون دينار، وقد تمت إضافة ملحق صفقة لإصلاح سقف القاعة المنجز سابقا من الزنك باعتمادات مالية قدرت بـ 300 ألف دينار.
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أنّ نسبة تقدّم أشغال المسبح البلدي بلغت 50 بالمائة علما أن كلفته الجملية بلغت 7.5 مليون دينار، ومن المنتظر أن يكون جاهزا خلال شهر جويلية القادم.
يذكر أن أشغال مشروع القاعة المغطاة والمسبح البلدي كانت محلّ متابعة ميدانية من السلط الجهوية والمحليّة لاستحثاث نسق انجازها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281689


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match wed 7 feb

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 22:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia
Babnet
All Radio in One    
*.*.*