توزر: المخيم الجهوي للمواطنة والابداع تظاهرة شبابية تنشيطية تثقيفية تتضمن مجموعة من الأنشطة التطوعية

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المخيم الجهوي للمواطنة والابداع تحت شعار "شباب واعي، شباب مبتكر" من تنظيم دار الشباب المتنقلة لسياحة ورحلات الشباب بتوزر، تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة طيلة 03 أيام (من 6 الى 8 فيفري الجاري) بمشاركة 35 شابا من رواد مؤسسات الشباب في الجهة والناشطين في الجمعيات.





وتضم التظاهرة التي تحتضن ورشاتها دار الشباب توزر ومركز التخييم والتربصات بميداس، مجموعة من الفقرات التنشيطية والورشات التثقيفية والأنشطة التطوعية، وفق ما بينه مدير دار الشباب المتنقلة لسياحة ورحلات الشباب أمير العجيمي لصحفية "وات".



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ومن أبرز فقرات المخيم في يومه الاول، ورشة تطوع لتنظيف وتزويق المحيط الخارجي لمركز التربصات والتخييم بميداس وتشجير مساحة هامة من محيط المؤسسة وإنجاز جداريات، تليها زيارات ترفيهية تثقيفية للمناطق السياحية في معتمدية تمغزة بكل من ميداس وتمغزة، ويختتم اليوم الأول بسهرة شبابية "نار المخيم" يؤثثها الشباب المشارك بمختلف مهاراتهم وإبداعاتهم العلمية والفنية وفق المصدر نفسه.

وتنطلق فعاليات اليوم الثاني من المخيم بزيارة المنطقة السياحية الشبيكة، ليتوجه المشاركون بعدها الى دار الشباب توزر التي ستحتضن ورشة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تتطرق أساسا لموضوع ادمان المخدرات وتأثيرها السلبي في الشباب والعائلة والمجتمع، تليها ورشة في علوم الروبوتيك لتحفيز الشباب على الاهتمام بهذا المجال العلمي، ويختتم اليوم الثاني بسهرة في علوم الفلك يتم خلالها مراقبة الاجرام السماوية بالتنسيق مع جمعية الجريد لعلوم الفلك، مع تخصيص فقرة الاختتام لتكريم المشاركين والمساهمين في تأثيث فقرات المخيم الجهوي.