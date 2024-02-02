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الاتحاد الرياضي المنستيري يعزز صفوفه بانتدابات جديدة

Publié le Vendredi 02 Février 2024 - 13:18 قراءة: 0 د, 31 ث
      
عزز الاتحاد الرياضي المنستيري الرصيد البشري لأكابر فريق كرة القدم بـثلاثة انتدابات جديدة في الميركاتو الشتوي، وذلك بالتعاقد مع المهاجمين، الغيني فودي كامارا، و فراس رمضان لـ 3 مواسم، و المدافع رائد الشيخاوي لمدة 4 مواسم.

وكان الاتحاد الرياضي المنستيري قد أعلن في وقت سابق عن تعزيز صفوفه خلال فترة الانقالات الشتوية، بالمهاجم الدولي السنغالي الحاجي عمر فال بعقد لمدة 3 مواسم وبمواطنه متوسط الميدان الدفاعي مصطفى سامب لـمدة 4 مواسم.
كما انتدب النادي لاعب شبان اودينيزي الإيطالي الظهير الايسر رائد الجزيري لـ 3 مواسم.
...

ويستهل الاتحاد الرياضي المنستيري مشواره في مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باستضافة النجم الرياضي الساحلي.


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