الاتحاد الرياضي المنستيري يعزز صفوفه بانتدابات جديدة

عزز الاتحاد الرياضي المنستيري الرصيد البشري لأكابر فريق كرة القدم بـثلاثة انتدابات جديدة في الميركاتو الشتوي، وذلك بالتعاقد مع المهاجمين، الغيني فودي كامارا، و فراس رمضان لـ 3 مواسم، و المدافع رائد الشيخاوي لمدة 4 مواسم.



وكان الاتحاد الرياضي المنستيري قد أعلن في وقت سابق عن تعزيز صفوفه خلال فترة الانقالات الشتوية، بالمهاجم الدولي السنغالي الحاجي عمر فال بعقد لمدة 3 مواسم وبمواطنه متوسط الميدان الدفاعي مصطفى سامب لـمدة 4 مواسم.

كما انتدب النادي لاعب شبان اودينيزي الإيطالي الظهير الايسر رائد الجزيري لـ 3 مواسم.



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ويستهل الاتحاد الرياضي المنستيري مشواره في مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باستضافة النجم الرياضي الساحلي.

