جامعة كرة اليد تبعد الحارس اصيل النملي عن المنتخب الى اجل غير مسمى

قررت اللجنة المركزية للتاديب التابعة للجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الخميس ابعاد حارس المرمى اصيل النملي عن المنتخب التونسي الى أجل غير مسمى مع تغريمه بخطية مالية قدرها 20 الف دينار وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للجامعة على شبكة التواصل الاجتماعي.



واوضح المصدر ذاته انه تقرر اخضاع اصيل النملي وجوبا الى برنامج في الاعداد والتاهيل الذهني بالتنسيق مع ادارة ناديه الترجي الرياضي والاطار الفني للفريق من قبل خبير تعينه الجامعة يتولى مرافقة اللاعب واعداد تقرير مفصل يرفع الى الجامعة والى هيئة فريقه.

وجاء عرض الحارس اصيل النملي على اللجنة المركزية للتاديب على خلفية التصرفات التي اتاها خلال مشاركة المنتخب التونسي الاخيرة في كاس الامم الافريقية بمصر.



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وكان المنتخب التونسي قد تحصل على المركز الثالث ليضمن ترشحه الى المونديال القادم المقرر تنظيمه سنة 2025 شراكة بين كرواتيا والدنمارك والنرويج في حين سيتعين عليه خوض الملحق للتاهل الى الالعاب الاولمبية باريس 2024.